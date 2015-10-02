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القبض على هاربين من حكمين بالسجن 3 و5 سنوات فى الإسماعيلية

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القبض على هاربين من حكمين بالسجن 3 و5 سنوات فى الإسماعيلية القبض على هاربين من حكمين بالسجن 3 و5 سنوات فى الإسماعيلية
ألقى رجال مباحث مركز الإسماعيلية القبض على نجار مسلح وعاطل صادر ضدهما حكمين بالسجن فى اتهامهما بحيازة مخدرات وسلاح وذخيرة.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بنجاح الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه فى القبض على كل "م.ر.س" 27 سنة نجار مسلح - صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدرات فى القضية رقم 3911 مركز الإسماعيلية لسنة 2014، و"أ.غ.ى" 27 سنة عاطل - مطلوب سجنه 5 سنوات لاتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة فى القضية رقم 4577 مركز أبو صوير لسنة 2013، بعد التحفظ على المتهمين تحرر لهما محضرين واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية حيالهما.

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