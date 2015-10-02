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بالصور.. رفع 750 طن قمامة من أحياء الإسماعيلية اليوم الجمعة

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قام المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية بأحياء الإسماعيلية الثلاثة، لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال منظومة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات.

وقد تضمنت الجولة تفقد ومتابعة أعمال التطهير ورفع القمامة والمخلفات من نقطة التجميع بمنطقة البهتينى بطريق البلاجات بحى أول ومنطقة أول طريق بورسعيد من جهة منشية الشهداء حتى التقاطع مع الطريق الدائرى وشارع الغابة بحى ثان الإسماعيلية.

وقد أسفرت الحملات عن رفع كمية إجمالية تتجاوز الـ750 طنًا من القمامة والمخلفات من مختلف المناطق، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة وتضافر كافة الجهود من جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها والعمل على رفع كافة تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات من جميع المناطق والأحياء أولًا بأول من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

وشارك فى الجولة كل من: الأمير أبو زيد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأحمد عبد الباقى، رئيس حى أول، ومحمد عبد المنعم، رئيس حى ثان، والمهندس محمد الصافى، رئيس حى ثالث الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة خلال الجولة على المضى قدمًا فى تنفيذ تلك الحملات المكثفة حتى تعود الإسماعيلية إلى صورتها المشرقة دائمًا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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