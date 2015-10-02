بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات فى الإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية حملة أمنية بالاشتراك مع حى ثالث وقسم شرطة المرافق لإزالة كافة الاشغالات بنطاق دائرة قسم ثالث الإسماعيلية. وتنفيذ بعض قرارات الإزالة.

وتمكنت الحملة من تنفيذ القرار رقم 187 لسنة 2015 الصادر من حى ثالث، بغلق محلات بمستشفى الدكتور مطاوع دائرة قسم ثالث وتنفيذ القرار رقم 197 لسنة 2013 الصادر من حى ثالث، بإزالة إعلان مضىء ــ بالشارع التجارى ــ دائرة قسم ثالث وإزالة عدد (24) حالة ضمن القرار رقم 219 لسنة 2013 الصادر من حى ثالث، عبارة عن (تندات أكشاك، فروشات) ــ دائرة قسم ثالث.



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