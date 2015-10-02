نقيب صيادلة الإسكندرية:لا تنازل عن أرض الشاطئ..والمحافظة تتقاعس عن التنفيذ

قال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إنه لا تنازل عن أرض الشاطئ التى تستولى عليها نقابة المهندسين حاليًا وهو جزء من المبنى الاجتماعى للنادى، مؤكدًا أن قرار الحصول على الأرض مستوفى جميع الشروط القانونية وانتهت بالدراسة الأمنية ولكن المحافظة تتقاعس عن التنفيذ.

وأضاف نقيب الصيادلة، خلال المؤتمر الذى عقد اليوم لاسترداد أرض نادى الشاطئ، أن تجمع ما يقرب من ألف صيدلى فى المؤتمر هو دليل على تمسك الصيادلة بحقوقهم ولا تنازل عن أرض نادى الشاطئ مطالبًا بالجهات التنفيذية بضرورة تنفيذ قرار الإزالة خاصة أن الجهات الأمنية أصدرت دراسة كاملة عن تنفيذ القرار.

وأشار أن هناك مفاوضات مع نقابة المهندسين ولكنها باءت بالفشل ولم ينتج عنها شىء سوى المراوغة، مطالبًا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حقوق الصيادلة وتنفيذ القوانين واسترداد حقوقهم.