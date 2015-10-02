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ماهر كمال مديرًا لفرع ثقافة الإسماعيلية و"شيرين" لإقليم القناة وسيناء

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ماهر كمال مديرًا لفرع ثقافة الإسماعيلية و"شيرين" لإقليم القناة وسيناء ماهر كمال مديرًا لفرع ثقافة الإسماعيلية و"شيرين" لإقليم القناة وسيناء
أعلن سعيد الهمشرى، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، أن الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة، قرر- بناء على ترشيحات محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة- تعيين الفنان ماهر كمال مديرًا لفرع ثقافة الإسماعيلية خلفًا لـ" عبد الرحمن" التى تم تعيينها مديرًا لإدارة إقليم القناة وسيناء الثقافى.

كان الفنان ماهر كمال يشغل منصب قائد فرقة الفنون الشعبية بالإسماعيلية، وأحد مؤسسيها، وعمل فى فرقة رضا للفنون ملحنًا للفرقة ومايسترو للفرقة التى تعد من أكبر الفرق الفنية الاستعراضية للفنون الشعبية فى .

وبعد تسلم كمال عمله الجديد بدأ بالاستعداد لمهرجان السمسمية الأول بالإسماعيلية الأحد المقبل حيث يخرجه كمال، فيما تسلمت شيرين عبد الرحمن عملها فى الإقليم الثقافى للقناة وسيناء وكانت تشغل منصب مدير المكتب الفنى بالإقليم قبل تسلمها العمل مديرًا لفرع ثقافة الإسماعيلية.

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مصر 365

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