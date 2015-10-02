تشكيل في الجول - فاروق جعفر يفضل جنش أمام النجم و ' لا تبحث عن الأهداف ' !

يرى فاروق جعفر المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب مصر أن على البرتغالي فيريرا المدير الفني الحالي للفارس الأبيض الدفع بجنش في حراسة عرين القلعة البيضاء أمام النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

الزمالك خسر مباراة الذهاب بخماسية مقابل هدف لتتصعب مهمة الإياب يوم السبت في القاهرة.

وسأل FilGoal.com فاروق جعفر عن التشكيل الأنسب للزمالك في المهمة المستحيلة له أمام النجم الساحلي التونسي.

وأجاب "الشناوي سكنت شباكه 5 أهداف وهذا يمنحه عدم ثقة في المباراة الثانية لذلك من الأفضل أن يلعب جنش هذه المباراة".

وأضاف "أمامه كل من علي جبر ومحمد كوفي ومحمد عادل جمعة وحازم إمام وفي الوسط الثلاثي عمر جابر وطارق حامد ومعروف يوسف ثم ثلاثي هجومي مكون من كهربا وأيمن حفني وباسم مرسي".

وتابع "كهربا يجب أن يكون قريبا من باسم مرسي ويتم توظيفه بشكل هجومي فقط.. مهاجمو النجم أيضا سيتذكروا أخطاء المدافعين ونقط ضعفهم فيجب على ثنائي قلب الدفاع ألا يكرروا الأخطاء".

نصيحة

"يجب ألا تبدأ المباراة وأنت تبحث عن التسجيل حتى لا تتلقى أهدافا في الدقائق الأولى، يجب أن تلعب المباراة بأعصاب باردة".