أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل في الجول - فاروق جعفر يفضل جنش أمام النجم و ' لا تبحث عن الأهداف ' !

Google+ Print
تشكيل في الجول - فاروق جعفر يفضل جنش أمام النجم و ' لا تبحث عن الأهداف ' ! تشكيل في الجول - فاروق جعفر يفضل جنش أمام النجم و ' لا تبحث عن الأهداف ' !

يرى فاروق جعفر المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب أن على البرتغالي فيريرا المدير الفني الحالي للفارس الأبيض الدفع بجنش في حراسة عرين القلعة البيضاء أمام النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

الزمالك خسر مباراة الذهاب بخماسية مقابل هدف لتتصعب مهمة الإياب يوم السبت في القاهرة.

وسأل FilGoal.com فاروق جعفر عن التشكيل الأنسب للزمالك في المهمة المستحيلة له أمام النجم الساحلي التونسي.

وأجاب "الشناوي سكنت شباكه 5 أهداف وهذا يمنحه عدم ثقة في المباراة الثانية لذلك من الأفضل أن يلعب جنش هذه المباراة".

وأضاف "أمامه كل من علي جبر ومحمد كوفي ومحمد عادل جمعة وحازم إمام وفي الوسط الثلاثي عمر جابر وطارق حامد ومعروف يوسف ثم ثلاثي هجومي مكون من كهربا وأيمن حفني وباسم مرسي".

وتابع "كهربا يجب أن يكون قريبا من باسم مرسي ويتم توظيفه بشكل هجومي فقط.. مهاجمو النجم أيضا سيتذكروا أخطاء المدافعين ونقط ضعفهم فيجب على ثنائي قلب الدفاع ألا يكرروا الأخطاء".

نصيحة

"يجب ألا تبدأ المباراة وأنت تبحث عن التسجيل حتى لا تتلقى أهدافا في الدقائق الأولى، يجب أن تلعب المباراة بأعصاب باردة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية