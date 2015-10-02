وايت نايتس يتراجعون عن حضور المران.. وعدد من جمهور الزمالك في محيط النادي

أعلنت مجموعة أولتراس وايت نايتس تراجعهم عن حضور مران الزمالك والذي كان من المقرر إقامته في ملعب حلمي زامورا يوم الجمعة.

وكانت المجموعة قد أعلنت يوم الخميس اعتزامها حضور المران الأخير قبل مباراة النجم لمؤازرة الفريق في مهمته بمباراة الإياب يوم السبت.

وكتبت مجموعة أولتراس وايت نايتس عبر صفحتها على فيسبوك "تم إلغاء مران اليوم و تجمع جمهور الزمالك لأسباب لا نعلمها .. للزمالك شعب يحميه .. الكرة للجمهور"

إلا أن عدد من الجماهير لا يتجاوز عددهم 200 تواجد في محيط النادي.

ويأتي هذا في الوقت الذي يدرس الزمالك نقل مرانه إلى الملعب الفرعي ببترو سبورت.