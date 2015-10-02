أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وايت نايتس يتراجعون عن حضور المران.. وعدد من جمهور الزمالك في محيط النادي

Google+ Print
وايت نايتس يتراجعون عن حضور المران.. وعدد من جمهور الزمالك في محيط النادي وايت نايتس يتراجعون عن حضور المران.. وعدد من جمهور الزمالك في محيط النادي

أعلنت مجموعة أولتراس وايت نايتس تراجعهم عن حضور مران الزمالك والذي كان من المقرر إقامته في ملعب حلمي زامورا يوم الجمعة.

وكانت المجموعة قد أعلنت يوم الخميس اعتزامها حضور المران الأخير قبل مباراة النجم لمؤازرة الفريق في مهمته بمباراة الإياب يوم السبت.

وكتبت مجموعة أولتراس وايت نايتس عبر صفحتها على فيسبوك "تم إلغاء مران اليوم و تجمع جمهور الزمالك لأسباب لا نعلمها .. للزمالك شعب يحميه .. الكرة للجمهور"

إلا أن عدد من الجماهير لا يتجاوز عددهم 200 تواجد في محيط النادي.

ويأتي هذا في الوقت الذي يدرس الزمالك نقل مرانه إلى الملعب الفرعي ببترو سبورت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع