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الزمالك يعلن.. هؤلاء فقط هم من سيحضرون المران

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الزمالك يعلن.. هؤلاء فقط هم من سيحضرون المران الزمالك يعلن.. هؤلاء فقط هم من سيحضرون المران

أعلن نادي الزمالك عبر مكبرات الصوت أنه سيسمح لأعضاء الجمعية العمومية فقط دخول المدرجات لمؤازرة اللاعبين في مران الجمعة.

ورفض الرئيس مرتضى منصور السماح لباقي الجمهور دخول النادي.

ووجه مرتضى تعليماته لعناصر الأمن بأن تسمح للجمهور المتواجد في محيط النادي بالدخول قبل أن يتراجع عن موقفه.

وفور علم الجمهور برغبة مرتضى في دخولهم هتفوا "شمال يمين خرجوا المحبوسين" ليتراجع رئيس النادي عن موقفه.

وتحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق مع جمهور الفريق المتجمع في محيط النادي وأكد لهم أنهم سيدخلون إلى المدرجات لمؤازرة الفريق.

ويتواجد عدد لا يزيد عن المائة من جمهور القلعة البيضاء بجوار النادي قبل مران الفريق الذي سيبدأ الساعة الخامسة.

وأبلغت عناصر الأمن ببوابات النادي أحمد مرتضى بأنها لم تتلق تعليمات من مجلس الإدارة تفيد السماح للجماهير بالدخول.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

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