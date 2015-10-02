أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

6 محترفين في قائمة مصر.. 5 من أوروبا بينهم ' مفاجأة '

Google+ Print
6 محترفين في قائمة مصر.. 5 من أوروبا بينهم ' مفاجأة ' 6 محترفين في قائمة مصر.. 5 من أوروبا بينهم ' مفاجأة '

أعلن هيكتور كوبر مدرب اللاعبين المنضمين للفريق من خارج الدوري المحلي استعدادا لمباراتي السنغال وزامبيا الوديتين في الإمارات يومي 8 و11 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة مفاجأة بانضمام ناشيء الأهلي السابق عمرو وردة لاعب بانيتوليكوس اليوناني لأول مرة للفراعنة.

وتضمنت القائمة ثنائي المقاولون العرب السابق محمد صلاح (روما) ومحمد النني (بازل) إضافة للاعب وحيد يلعب في آسيا هو محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي).

واستدعى المدرب الأرجنتيني أيضا أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية