الأهلي يوجه لاتحاد الكرة 3 رسائل بشأن الجمهور في خطاب رسمي

أرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يعترض فيه على الطريقة التي اتفق بها على حضور الجماهير لمباراته أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الكونفدرالية.

ووجه الأهلي في خطابه 3 رسائل قوية لاتحاد الكرة فيه جميعهم بشأن الجمهور.

واعترض الأهلي أولا على تحديد اتحاد الكرة لنوعية الجمهور الذي سيحضر المباراة إذ اختارهم من ناشئين النادي وممثليه فقط، ويرى مسؤولو القلعة الحمراء أنه ليس من حق أي حد تصنيف الجماهير التي ستحضر المباريات.

ثانيا: يلوم الأهلي على اتحاد الكرة اتفاقه مع الأمن دون الرجوع للنادي.. ويرى مسؤولو القلعة الحمراء أيضا أن الاتفاق يجب أن يتم بعلم النادي.

ثالثا: يبلغ الأهلي في خطابه اتحاد الكرة والسلطات المعنية بحضور الجماهير أنه سيتبع أسلوب المعاملة بالمثل مع مباراة الزمالك.

إذ لو اقتصر الحضور في مباراة الزمالك والنجم يوم السبت على 500 فرد فقط سيلتزم الأهلي بنفس العدد أما لو حضر 10 ألاف فسيحضر للأهلي مثلهم.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو الجنوب إفريقي يوم الأحد على استاد السويس في مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية والتي يحتاج فيها الأهلي الفوز بأكثر من هدف.