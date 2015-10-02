«N24» الألمانية تزور معبد أبو سمبل لتصوير حلقة تليفزيونية عن نهر النيل

قال الأثرى حسام عبود، مدير عام آثار أبو سمبل، إن وفد من من قناة «N24» الألمانية، وصل إلى أسوان وقام صباح اليوم، بزيارة معبد أبوسمبل لتصوير حلقة تلفزيونية عن نهر النيل، وكان برفقة الوفد «فولكهارد فيندفور» كبير المراسلين الاجانب في مصر.

وأضاف عبود أن زيارة الوفد التلفزيوني الألماني، تأتي لتصوير بعض المشاهد في معبد أبوسمبل ضمن حلقة تلفزيونية عن نهر النيل في مصر، مما سيكون له مردود طيب في تنشيط السياحة الالمانية لزيارة مصر.

مشيرًا إلي أن الوفد قام أيضًا بتصوير المعالم السياحية والأثرية في محافظة أسوان منها حفريات الفنتين ومتحف النوبة والمسلة الناقصة ومعبدي كلابشة وفيلة، وسوف يواصل الوفد الألماني جولاته بتصوير المعالم السياحية والأثرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال الايام المقبلة.