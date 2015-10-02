“البترول” : كميات البنزين والسولار كافية وآمنة لمدة 15 يوم

أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أن الأرصدة من البنزين كافية وآمنة وتكفى لمدة 15 يوماً كاحتياطى استراتيجى وأنه يتم حالياً زيادة ضخ كميات البنزين والسولار لتحقيق الاستقرار فى عدد من محافظات الصعيد والقضاء على الزحام أمام المحطات .

وأشار “عبدالعزيز” إلى أن مينائى الأسكندرية والسويس استقبلا شحنات من البنزين أمس وأول أمس كميته 60 ألف طن وسيصل فى 7 أكتوبر ناقلتين حمولتهما 70 ألف طن بمينائى السويس والاسكندرية , مشيراً إلى أن الضخ اليومى من البنزين بنوعيه ارتفع حالياً إلى 22 ألف طن يومياً ومن السولار 40 ألف طن يومياً .

وأضاف أن زيادة الطلب نتيجة زيادة حركة السفر خلال فترة العيد والأيام التالية له شهد عدد من محافظات الصعيد زحام واختناقات فى بعض المحطات , وتم خلال اليومين الماضيين استمرار ضخ كميات إضافية لهذه المحافظات أدت إلى تحسن نسبى أمس واليوم وعودة الاستقرار إن شاء الله خلال اليومين القادمين .

وأكد انتظام عمل معامل التكرير المصرية بكفاءة وطبقاً للخطط الموضوعة وأن برامج الاستيراد تسير وفقاً للمخطط ووصول الشحنات إلى الموانى تسير وفقاً للمخطط , وأشار إلى أنه يتم حالياً استمرار التنسيق مع وزارة التموين ومفتشى مباحث التموين لتشديد الرقابة على محطات التموين والخدمة لمنع السوق السوداء والمتاجرة بالمنتجات البترولية .