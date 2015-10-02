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القبض على هارب من حكم ٤٨ قضائي بالحبس في أسيوط‎

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القبض على هارب من حكم ٤٨ قضائي بالحبس في أسيوط‎ القبض على هارب من حكم ٤٨ قضائي بالحبس في أسيوط‎

تعبيرية

تمكنت مديرية أمن اسيوط في حملة أمنية شنتها بالأمس على مراكز وقرى محافظة أسيوط من ضبط شخص هارب من ٤٨ حكم بالحبس أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن اسيوط، اخطارًا من مركز شرطة البداري يفيد ضبط (ع . ح . ا 35 سنة) حاصل على دبلوم ومقيم الجزيرة ــ دائرة مركز البداري والمحكوم عليه في عدد (48) حكم بالحبس، أثناء قيادته السيارة رقم (4379 هـ ) بيجو 504 سماوي اللون والمبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم جنح مركز أوسيم الجيزة لسنة 2013 عن بلاغ المدعو م . ع . م ومقيم الزيدية ـ أوسيم ـ الجيزة.
> تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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