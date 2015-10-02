وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و5422 حاجًا لميناء نويبع

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال أولى رحلات السفينة مايل 3 و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويشهد ميناء الأدبية استقبال السفينة نافى موون قادمة من الصومال لشحن 3500 طن دقيق معبأ.

كما يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 1180 راكبا و 12 سيارة والعبارة امانة وعلى متنها 1998 راكبا و 68 سيارة، والسفينة الحرية وعلى متنها 12 شاحنة و 12 راكب كما يغادر الميناء العبارة مسرة و على متنها 989 راكب و 86 سيارة و 13 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 88 شاحنة و 11 راكب .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة و على متنها 620 راكب منهم 542 حاج و 10 باص حج و العبارة ايلة و على متنها 940 راكب منهم 936 حاج و 23 باص حج و السفينة سينا و على متنها 10 تريلا و 6 باص حج كما يغادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 306 راكب و السفينة سينا و على متنها 17 براد و 11 تريلا .

وفي نفس السياق شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 2837 راكب منهم 2810 حاج و 69 باص حج خلال ثلاث رحلات مكوكية و العبارة برنسيسة و على متنها 1233 راكب منهم 1134 حاج و 20 باص حج كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 289 راكب و 18 سيارة و 5 تريلا و السفينة سينا و على متنها 18 براد و 8 تريلا.