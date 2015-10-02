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بالصور.. ضبط نصف طن بانجو داخل أحد مخازن تجار المخدرات في السويس

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بالصور.. ضبط نصف طن بانجو داخل أحد مخازن تجار المخدرات في السويس بالصور.. ضبط نصف طن بانجو داخل أحد مخازن تجار المخدرات في السويس

المضبوطات

نجحت قوات الأمن بالسويس، اليوم الجمعة، من ضبط أحد أهم الأوكار الجبلية التى يستخدمها المهربين كمخزن لتشوين وتخزين المواد المخدرة وترويجها ونقلها من وإلى السويس وبعض المحافظات الحدودية.

كان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة عتاقة يفيد بورود معلومات عن وجود مخزن لتدويل المخدرات والمواد المسكرة والخارجة عن القانون بدروب جبلية بمنطقة وادى حجول بنطاقة حى عتاقة.

أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المخزن وضبط كل ما بداخله من مواد مخدرة، وقاد فريق البحث العميد محمد والى مدير المباحث، والعميد محمد شرباش رئيس إدارة البحث الجنائى، وضم المقدم أحمد دراز رئيس مباحث عتاقة، والنقيب حلمى جمال معاون القسم. وتمكن الفريق البحثى من تحديد المكان، عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المكان باستخدام قوة أمنية مسلحة، وتم ضبط بداخله نصف طن من نبات البانجو المخدر.

تم التحفظ على المضبوطات وتمشيط المنطقة الجبلية القريبة من المخزن لضبط المتهمين والمترددين على المكان الذى فروا منه هاربين بعد مشاهدتهم القوات، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

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