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وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي «سيسكو» و «مايكروسوفت» ضخ استثمارات جديدة بمصر

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وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي «سيسكو» و «مايكروسوفت» ضخ استثمارات جديدة بمصر وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي «سيسكو» و «مايكروسوفت» ضخ استثمارات جديدة بمصر

بحث المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  اليوم مع ديفيد مييدز نائب رئيس شركة سيسكو العالمية لمنطقة أفريقيا، سبل زيادة حجم استثمارات الشركة والتوسع في أعمالها في ، والمشاركة في البرامج القومية التي تدعمها وتنفذها الدولة خاصة في مجال بناء قاعدة عريضة من الشباب وتأهيلها للقيادة في المستقبل.

وتم خلال اللقاء بحث المشروعات العملاقة التي تعتزم مصر تنفيذها، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، وحضر الاجتماع أيمن الجوهري مدير عام سيسكو مصر وياسر موسى الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة سيسكو العالمية لمنطقة افريقيا.

وأكد القاضي – وفقا لبيان وزارة الاتصالات اليوم – ضرورة خلق منظومة شراكة على المستوى الاستراتيجي بين الشركات العالمية العاملة في مصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل سوياً لتطوير نموذج العمل لمشروعات استرشاديه (سواء بنظام الشراكة في العائد أو الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني)، تقودها الوزارة لتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية الغير تقليدية التي تحتاجها الدولة لإحداث طفرة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وخلق منظومة تكنولوجية تعتمد عليها الدولة في الانجاز، وتوفير الشفافية، ودعم متخذي القرار بالمعلومات والبيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن ما يميز أعمال المرحلة القادمة هو تقديم حلول متكاملة ذات جودة عالية ملموسة من الناحية التكنولوجية طبقا للمقاييس والمعايير الدولية وتقاس نتائجها ومخرجاتها لتساند الجهات الحكومية في أداء المهام وتطوير منظومة العمل لتعميمها بعد ذلك ونشرها على نطاق عريض في الدولة.

من جانبه، أكد ديفيد مييدز نائب رئيس شركة سيسكو العالمية لمنطقة أفريقيا التقدم وقوة الدفع التي تشهدها مصر، مؤكدا أن التكنولوجيا هي القاعدة الأساسية لأي عملية تحول أو تطوير في الدولة أهم خصائصه سرعة التنفيذ والنشر، مشيرا إلى أن مصر لديها الجاهزية الآن لاستثمار الفرص المتاحة؛ وقيادة القطاع لديها الرؤية وسبل التنفيذ لتوطين التكنولوجيا لخدمة أهداف التقدم والتنمية بالدولة.

وأشاد المهندس ياسر القاضي بسجل الشراكة الناجح مع شركة سيسكو العالمية في مصر خلال السنوات 15 الماضية وتحقيق خططها التنفيذية وخاصة إنجازاتها في تخريج أعداد كبيرة من الشباب المتخصص في مجال الشبكات من “أكاديمية سيسكو للشبكات#### (Cisco Network Academy) #### والذي أثبت نجاحه وتفوقه على المستوى المحلي والإقليمي، وحث قيادات شركة سيسكو على زيادة حجم مشروعات الشراكة في برامج المسؤولية المجتمعية حيث تتعاون الشركة حالياً مع الوزارة في مشروع المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة لتدريب واعتماد بعض العاملين بتلك المراكز على شهادة سيسكو للشبكات.

ووجه القاضي الدعوة لجون تشيمبرز رئيس شركة سيسكو العالمية التي تعمل في مجال شبكات الاتصالات والمعدات الشبكية لزيارة مصر كضيف الشرف لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري نهاية العام الحالي.

على صعيد آخر، التقى المهندس ياسر القاضي برئيس شركة مايكروسوفت مصر المهندس خالد عبد القادر وقيادات الشركة التنفيذية، وتم بحث أوجه التعاون المستقبلي ونشاط الشركة الحالي في مصر.

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