غدًا.. جنايات بورسعيد تستمع إلى المرافعة بإعادة محاكمة «بيجو» في مذبحة الاستاد

تستمع غدًا السبت، محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى المرافعة في اعادة اجراءات محاكمة المتهم حسن الفقي والشهير بحسن “بيجو” في القضية المعروفة إعلاميًا “بمذبحة استاد بورسعيد “، والتي وقعت احداثها في اول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شهيدًا و254 مصابًا من التراس أهلاوي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميل وكيلى النيابة، وبأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عطية.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وباقي المتهمين جميعًا في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي “الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم اليه ووقعت المذبحة في اول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شهيدًا و254 مصابًا من التراس اهلاوي.