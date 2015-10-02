أئمة السويس يؤدون صلاة الغائب على أرواح المصريين فى حادث منى

صرح الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن أئمة عدد من المساجد عقب صلاة الجمعة أدوا صلاة الغائب على أرواح المصريين المتوفين بمني فى السعودية أثناء شعائر الحج وقراءة الفاتحه على أرواحهم.

وأضاف “البربري”، أنه قام بأداء صلاة الغائب على أرواح المصريين ومن بينهم مصطفي عشماوى من أبناء السويس بمسجد الشيخ سعيد بشارع المدينة النورة بحي الأربعين ، مؤكدا أن المتوفي كان يتمني الموت بالسعودية اثناء الحج والدفن هنا بعد شعائر الحج وقد سمع الله منه وقبلها.

وتابع أن خطبة صلاة الجعة كانت اليوم تحت عنوان “دعوة الاسلام للمحافظة على الصحة “، مؤكداً أن جميع الخطباء والأئمة التزموا بموضوع الخطب الموحدة.