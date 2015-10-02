وصول 10 طائرات صهريج روسية إلى قاعدة حميميم في سوريا

أعلن الكولونيل إيجور كليموف، المتحدث باسم القوات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، وجود 10 طائرات صهريج روسية في قاعدة حميميم في الساحل السوري..موضحا أن روسيا أرسلت الطائرات الصهريج إلى سوريا لتزويد الطائرات العسكرية الروسية التي تنفذ العملية الجوية ضد الجماعات الإرهابية هناك بالوقود.

وأعلن المتحدث – في تصريح له نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – عن توفير الظروف اللازمة لإنجاح مهمة القوات الجوية الروسية في سوريا.. مضيفا أنه تمت تهيئة “كل الظروف اللازمة لإنجاح مهمة العسكريين الروس في سوريا”.

وبدأت روسيا العملية الجوية ضد الجماعات الإرهابية في سوريا يوم 30 سبتمبر الماضي.

بدوره، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، صحة ما أعلنته بعض وسائل الإعلام من أن طائرت روسية لم تصب أهدافها.. مشيرا إلى أن هذه الأنباء مختلقة.

وأكد المتحدث أن ممثلي وزارتي الدفاع الروسية والأمريكية عقدوا اجتماعا تشاوريا عبر /الفيديو كونفرانس/ بناء على مبادرة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية..مشيرا إلى أنهم ناقشوا “استخدام الطيران فوق أراضي سوريا بشكل آمن”.