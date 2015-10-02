محكمة بريطانية تقضي بالسجن مدى الحياة لمراهق اعترف بصلته بمخطط إرهابي

كتبت إيمان محمود

قررت محكمة مانشستر الملكية، اليوم الجمعة، الحكم بالسجن مدى الحياة على مراهق من مدينة بلاكبيرن، وذلك بعد أن خطط لهجومًا إرهابيًا أثناء إحتفالات “آنزاك” التي تعقد يوم 25 أبريل من كل عام في استراليا.

ووفقًا لجريدة الديلي ميل البريطانية، فإن المتهم لم يتم إعلان عن اسمه حتى الآن لأسباب قانونية، ولكنه يبلغ من العمر 14عامًا، وهو يعد أصغر متهم يتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وقد خطط للهجوم بعد تأثره بالدعايا الإعلاميه حول جرائم داعش، ولذلك خطط للهجوم وذبح ضباط الشرطة في الاستعراض العسكري في ملبورن.

وأقر المتهم بأنه قام بالتواصل «سفيديت بيسيم»، جهادي أسترالي، والذي قام بتشجيعه على ارتكاب الهجوم الإرهابي، وتدخلت السلطات البريطانية والاسترالية في المرحلة الأخيرة من التخطيط للواقعة. حيث تم إعتقال بيسيم قبل أسبوع من تنفيذ الهجوم.

ويمثل يوم أنزاك ذكرى الخامس والعشرين من أبريل 1915، وهو يوم تعرض قوات الحلفاء لمقاومة عنيفة من الأتراك العثمانيين في غاليبولي، حيث لقي أكثر من واحد وعشرين ألف شخص مصرعه.