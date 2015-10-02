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متقلقش من تأخر الحمل إلا بعد مرور أكتر من عام على زواجك

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متقلقش من تأخر الحمل إلا بعد مرور أكتر من عام على زواجك متقلقش من تأخر الحمل إلا بعد مرور أكتر من عام على زواجك
تاخر الحمل والأنجاب أحد المشاكل التى يتعرض لها كثير من الأزواج والتى قد تتسبب فى حدوث بعض المشاكل الاجتماعية.

حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم أخصائى أمراض النساء والتوليد والمناظير الجراحية بمستشفى الإيطالى، يعانى ما يقرب من 15% من الأزواج سواء الرجال أو النساء من تأخر الحمل والأنجاب مما يجعلها حالة منتشرة وفى تزايد بصورة ملحوظة مؤخر.

ويستكمل د. محمد قائلا: "تأخر الإنجاب هو عبارة عن عدم حدوث حمل بعد مرور عام كامل من الزواج مع عدم استعمال وسائل منع الحمل".

ويتابع د. محمد قائلا: "أغلب حالات تأخر الإنجاب عند الزوجين تكون بسب وجود بعض الاضرابات الصحية لدى النساء والبعض الاخر نتيجة اضطرابات لدى الزوج وأحيانا بسب الاثنين معا.

وينصح د. محمد أنه بعدم القلق والتوتر أو افتعال مشاكل أسرية فى بداية الزواج بسبب تاخر الإنجاب والحمل نظرا لأنه لا يمكن تشخيص تأخر الحمل ألا بعد مرور عام كامل من الزواج.

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