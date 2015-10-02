حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحمل اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

في فترة الصباح تلاحظ أنك بطيء جدا وغير متحمس للقيام بأي شيء، ولكن بعد ذلك قد تكون مستعدا للانطلاق. قد يكون هذا اليوم بداية مرحلة جديدة في حياتك. النجاح والتقدم يحتاجان إلى الهمة والحماس. فكر قبل أن تتكلم وكن لطيفا عند التحدث مع الآخرين. حظك اليوم للعازبين

ربما تشعر أن أمورك العاطفية مضطربة هذه الأيام ولكن عليك أن تهدأ وتتعامل مع الأمور بحكمة. الشعور بالأسف والندم لن يفيدك بشيء ولكن عليك أن تبحث عن الخطأ وتحاول أن تجد طريقة مناسبة لتنقذ ما يمكن إنقاذه.حظك اليوم للمتزوجين

كن حذرا في تصرفاتك اليوم حتى لا ترتكب خطيئة بحق حبيبتك. اعلم أن ما ستقوم به اليوم لن يمكنك إصلاحه مهما أبديت ندمك. إذا كانت حبيبتك من مواليد برج الثور، فعليك أن تكون حنونا في تصرفاتك معها، وأن تدللها قليلا فهي بحاجة لذلك.

توقعات ماجي فرح

عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

على المستوى العاطفي:حياتك العاطفية شيقة للغاية، والذي يعينك على ذلك هو امتلاك أسلوب أكثر مراعاةً للآخرين. لا تعادي شريكك، فتصرفاتك هي أحد أسباب حدوث الاحتكاك في العلاقة. إذا ركزت على نفسك بعض الشيء الآن، فستجد إنه من السهل اجتياز العقبات والتركيز على المستقبل.



شبكةعيونالإخبارية

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