حظك اليوم برج الثور الجمعة 2 أكتوبر 2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الجمعة 2/10/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيا: اليوم تجنى ثمار تعبك فى العمل، فمنذ بدأت عملك الجديد وأنت تفكر وتتحرك بجهد كبير، وتفرغ كل وقتك وطاقتك لعملك، فأنت شخص عملى وتحب إتمام مهامك على الوجه الأكمل، لهذا تثبت نفسك سريعًا وقد تحصل على مكافأة أو ترقية قريبًا.

عاطفيا: بدأت تتأقلم على بُعد الشريك السابق عنك، العلاقة لم تكن متكافئة ولا منطقية، لهذا عبرت محنة فشلها بسهولة، وأصبحت منشغلاً بأمور أخرى، ربما بدأت تتأكد أنحياتك العاطفية متقلبة وغير مستقرة، ولكن هذا لأنك تبحث عن النجاح فى عملك فقط، وليس لديك وقت للاهتمام بشريك فى علاقة عاطفية.

صحيا: تشعر اليوم ببعض الألم فى عنقك وبين كتفيك، وبعض آلام الظهر والعمود الفقرى، خفّف من الجلوس طويلا أمام شاشة الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة،واهتم بطعامك وبرنامجك الغذائى والحياتى، فأنت فى حاجة إلى الراحةوالهدوء.

توقعات علماء الفلك:

رغم ما واجهت من مشكلات ومتاعب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النجاحسيكون حليفك فى هذه الأيام، طاقتك الإيجابية جيدة وحالتك المعنوية مزدهرة بدرجة واضحة،لهذا ستتمكن من تحقيق المعجزات، وستغيّر حياتك إلى الأفضل فى شتى المجالات، وعلى خلفية الخطوات الواثقة والنجاحات الإيجابية المطمئنة ستكون ثقتك فى أعلى معدلاتها،وستتمكن من القيام بكل الأمور التى كنت تعجز عن القيام بها، فأنتحاد الذكاء وقدراتك الذهنية جيدة للغاية، وهذا ما سيساعدك على حلال مشكلات التى يمكن أنت واجهها من وقت لآخر، ولكن احذر من الغرور والثقة المبالغ فيها بشأن قدراتك وتمكّنك من النجاح والإنجاز، حتى لا يتسبب لك هذا الشعور فى قدر من التراخى والكسل والمشكلات المستقبلية، بما يودى بك فى النهاية إلى الفشل، حاول أن تدع الماضى جانبًا وتمضى قُدمًا، انس أنّ الشريك السابق قد سبب لك الأذى، العلاقة انتهت بكل تفاصيلها، فلا تدع هذا الأمر يرهبك من بدءعلاقةجديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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