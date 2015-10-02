بعثة الحج تناشد أهالى المفقودين سحب عينة DNA في معهد ناصر

أكد خالد سلطان، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، قرر سحب عينة DNA من أهالى المفقودين فى الحج بمعهد ناصر الاثنين المقبل لمطابقتها مع عينة من الجثث المجهولة فى حادث منى بالمستشفيات السعودية.

وناشد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية- فى تصريحات صحفية اليوم- المواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم فى الحج أو من لا يعلم عنهم شيئا التوجه يوم الاثنين المقبل للمعهد.. مؤكدا أن البعثة المصرية تبذل قصارى جهدها للوصول إلى جميع المفقودين المصريين.

وأضاف أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اتصل برئيس كل بعثة من البعثات النوعية للحج على حدة، وأكد عليهم عدم مغادرة أراضى المملكة العربية السعودية حتى إنهاء جميع تداعيات حادث تدافع منى وعودة جميع الحجاج المصريين والوصول إلى معلومات بشأن المفقودين.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه تم التعرف على 6 من الجثامين المجهولة عبر مطابقة بصماتهم مع البصمات التى تم تسجيلها فى مطار جدة والتى تأخذ من جميع الحجاج لدى دخولهم أراضى المملكة وهم جميعا من حجاج الجمعيات.. مشيرا إلى أن عدد المفقودين من بعثة حج الجمعيات 24 حاجا والمتوفين 34 من إجمالى بعثة حج الجمعيات الأهلية والبالغ قوامها 10 آلاف حاج.

أ ش أ