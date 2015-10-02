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غدًا.. النظر في قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومي

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غدًا.. النظر في قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومي غدًا.. النظر في قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومي

تعبيرية

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد الشربيني، محاكمة 52 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم في قضية “مذبحة الاستاد”، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة غدا، سماع شهود النفي.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأثبتت التحريات، أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية “بنادق آلية وخرطوش ومسدسات”، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية، وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضحة بتقرير التشريح التي أودت بحياتهما.

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