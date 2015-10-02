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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2 أكتوبر 2015

.. الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الجوزاء اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015
توقعات جاكلين عقيقي
على مدار الأسابيع الماضية كنت تشعر بالتعب والإرهاق. قد يكون من الصعب عليك هذا اليوم اتخاذ بعض القرارات. تلاحظ أن الأصدقاء يبدو عليهم التعب والضعف. ربما تتحول فجأة إلى شخص إيجابي متحمس خاصة في المساء وتعود إلى العمل بشكل أفضل مما سبق. حظك اليوم للعازبين
كن منصفا ولا تهتم بأي جانب في حياتك على حساب الجانب الآخر. التفاؤل أحد سبل النجاح، فلا بد أن تحتفظ دائما بالأمل. يمكنك أن تذهب هذا المساء لتتناول العشاء في المطعم الذي تفضله. حظك اليوم للمتزوجين
حاول أن تتحدث مع حبيبتك بثقة وصدق. التواصل والحوار سيحلان أي سوء تفاهم ينشب بينكما. اذا كانت حبيبتك من مواليد ، فعليك أن تتخلص من شعورك باللامبالاة وأن تكون صادقا معا. اظهر لها حرصك على انجاح العلاقة.
توقعات ماجي فرح
لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا! القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.

على المستوى العاطفي : تحوم حولك بوادر العاصفة، وستجد صعوبة في الوصول إلى حلول في أمورك الشخصية. احذر من إلقاء اللوم على شريكك أو على الأصدقاء حتى لا تثير عدائهم أكثر. حان الوقت لكي تنظر إلى نفسك في المرآة وأن تعاود التركيز والتفكير في أسلوبك تجاه الأشخاص المهمين في حياتك.
 

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