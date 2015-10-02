تقارير.. المرشحون للكرة الذهبية - 7 من برشلونة.. لا بوفون.. و4 أفارقة

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قائمة أولية تدعي أنها لللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2015 وجود 7 لاعبين من بطل أوروبا نادي برشلونة ومثلهم من غريمه اللدود ريال مدريد.

وخرج الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون من القائمة التي تضم 59 إسما لكن فريقه يوفنتوس الإيطالي حاضرا بستة لاعبين.

ودخل القائمة أربعة لاعبين من قارة إفريقيا إثنين من بطل القارة كوت ديفوار وإثنين من الوصيف غانا.

وسيتحدد الفائز بالجائزة التي توج بها البرتغالي كريستيانو رونالدو في العامين الأخيرين في شهر يناير المقبل من قبل الاتحاد الدولي (فيفا).

وفيما يلي النجوم المرشحين لها:

كلاوديو برافو وخافيير ماسكيرانو وأندريس إنييستا وليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش من برشلونة.

جاريث بيل وكريم بنزيمة وسيرجيو راموس ورونالدو ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز وتوني كروس من ريال مدريد.

جيورجيو كيلليني وبول بوجبا وألفارو موراتا وأرتورو فيدال (بايرن ميونيخ حاليا) وكارلوس تيفيز (بوكا جونيورز حاليا) وأندريا بيرلو (نيويورك سيتي حاليا) من فريق يوفنتوس الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير.

روبرت ليفاندوفسكي وديفيد ألابا وتوماس مولر وأريين روبن ومانويل نوير من بطل ألمانيا بايرن.

ويلفريد بوني ويايا توريه وسيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتاميندي وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي.

دييجو كوستا وويليان وثيبوت كورتوا وإدين أزار من بطل إنجلترا نادي تشيلسي.

إدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش وخافيير باستوري من بطل فرنسا نادي باريس سان جيرمان.

واين روني وديفيد دي خيا وممفيس ديباي من مانشستر يونايتد.

ديفيد أوسبينا وأليكسيس سانشيز من أرسنال.

أنتوان جريزمان وجاكسون مارتينيز من أتليتكو مدريد.

وبقية اللاعبين هم: كارلوس باكا (ميلان) وجيوفاني دوس سانتوس (لوس أنجيلوس جالاكسي) وفيليب كوتينيو (ليفربول) وسون هيونج مين (توتنام) وكريستيان أتسو (بورنموث) وباولو جويريرو (كورينثيانز) إدواردو فارجاس (هوفنهايم) وجاري ميديل (إنتر ميلان) وهاري كين (توتنام) وأليكساندر لاكازيت (ليون) وأندريس جوارادو (أيندهوفن) وكارلوس سانشيز (ريفر بلات) وأندريه أيو (سوانزي سيتي) وماسيمو لونجو (كوينز بارك رينجرز) وشينجي أوكازاكي (ليستر سيتي).