في_إنجلترا – الأسبوع السابع - انقلاب مانشستر.. انفجار أرسنال وتوتنام وعقدة جيوش المدينة

عاد مدفع أرسنال للعمل مرة أخرى بعدما سقط في الجولة الماضية بالتخصص أمام تشيلسي ليطلق خمس قنابل في وجه ليستر سيتي ويهزمه بخمسة أهداف لهدفين، هذا في الوقت الذي استطاع فيه غريمه التقليدي توتنام الانفجار في وجه مانشستر سيتي والانتصار عليه بأربعة أهداف لهدف.

انفجار توتنام المدوي جعل هناك انقلاب يحدث في مدينة مانشستر بعدما استغل يونايتد سقوط سيتي لينقض على صدارة الجدول بعد التغلب على سندرلاند بثلاثية دون رد، في الوقت الذي عاد فيه دانييل ستوريدج للرقص مرة أخرى مع ليفربول وقاده للفوز بثلاثة أهداف لهدفين على حساب أستون فيلا.

وواصل فريق نيوكاسل أو الذي يطلق عليه جيوش المدينة عقدته لتشيلسي ومدربه جوزيه مورينيو بالتحديد بعدما أجبره على التعادل بهدفين لكل فريق، كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

سُجل خلال تلك الجولة 41 هدفا بواقع 4.1 هدف في المباراة الواحدة وهو أعلى رقم حتى الآن منذ بداية الموسم الجاري، وكان الرقم السابق من نصيب الأسبوع الأول الذي شهد إحراز 30 هدفا.

احتسبت ركلتا جزاء وتم تسجيلهما بنجاح، فيما لم تكن هناك أي أهداف عكسية للمرة الثالثة على التوالي خلال الموسم الجاري.

تم إشهار الإنذار 30 مرة فقط بواقع 3 بطاقات في المباراة الواحدة، وهو أقل رقم خلال الموسم الجاري بالتساوي مع الجولة الخامسة.

ولم يكن هناك للمرة الأولى أيضا خلال الموسم الجاري أي بطاقات حمراء في تلك الجولة.

أفضل فريق

حقيقة كان الاختيار صعبا بين أرسنال وتوتنام فالأول قدم مباراة متميزة وألحق الهزيمة الأولى برفاق رياض محرز، والثاني حقق انتصارا رائعا على حساب مانشستر سيتي المدجج بكتيبة من النجوم.

ولكن يبدو اختيار توتنام هو الأوقع حاليا نظرا لقوة الفريق الذي كان يواجهه كما أنه استطاع قلب الطاولة من التأخر بهدف إلى الفوز برباعية.

هذا بالإضافة إلى أن هذا الفوز هو الثالث على التوالي لتوتنام بعد بداية متعثرة تمثلت في هزيمة وثلاث تعادلات، ليحصد تسع نقاط تساعده على الوصول للمركز السادس برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن أرسنال الذي يأتي رابعا.

أسوأ فريق

حينما يواجه تشيلسي فريق نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك ويكون مدربه مورينيو فالنتيجة لن تعني انتصار الفريق اللندني بأي حال من الأحوال وذلك في مسابقة الدوري.

فمورينيو واجه نيوكاسل في معقله ست مرات هُزم في ثلاث مناسبات وتعادل في مثلهم ولم ينجح في الفوز أبدا.

وأكد مورينيو ذاته في تصريحاته عقب المباراة أنه أراد استبدال نصف الفريق بين شوطي المباراة نظرا لسوء أداء اللاعبين، وأنه إذا أعطى تقييما للشوط الأول لفريقه سيكون نصف درجة من أصل 10 درجات.

وبذلك يواصل تشيلسي سلسلة نتائجه السيئة للغاية خلال الموسم الجاري ليحتل المركز الـ14 برصيد ثماني نقاط بعد سبع جولات، ليحقق ثاني أسوأ بداية لحامل اللقب في عهد البريميرليج منذ بلاكبيرن في موسم 1996-1995.

أكبر نتيجة

كانت أكبر نتيجة خلال الأسبوع الجاري هي فوز أرسنال بخمسة أهداف لهدفين على حساب ليستر سيتي وذلك بفضل هاتريك أليكسيس سانشيز.

مدرب الجولة

يستحق ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنام أن يكون هو مدرب الجولة وذلك بعدما استطاع انتشال فريقه من البداية المتعثرة بجمع ثلاث نقاط من أول أربع جولات، إلى حصد تسع نقاط من ثلاث جولات متتالية، وكانت النتيجة التي حققها فريقه بالفوز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدف خير دليل على قدرته على ضبط أمور فريقه وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

لاعب الجولة

لا يوجد أفضل من أليكسيس سانشيز ليكون هو لاعب الجولة باقتدار بعد الهاتريك الذي سجله مع أرسنال لأول مرة في مسيرته مع المدفعجية.

هاتريك سانشيز جعله يدخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول لاعب يسجل ثلاثية في مباراة واحدة في كل من الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي.

وسدد سانشيز الكرة سبع مرات خلال لقاء ليستر سيتي لم تكن هناك أي منهم خارج المرمى، بلغت دقة تمريراته 76 %، وخلق ثلاثة فرص للتسجيل لزملائه، وراوغ ثماني مرات بنجاح.

هدف الجولة

استلام رائع بالكعب ثم تسديدة قوية.. هدف رائع من أيوزي بيريز في مرمى تشيلسي

رقم الجولة

في يوم السبت الماضي والذي كان الأول من الجولة السابعة، تم تسجيل 35 هدفا في ثماني مباريات أقيمت، وهو ثامن أعلى يوم يتم فيه تسجيل ذلك العدد من الأهداف في تاريخ البريميرليج وذلك بالتساوي مع يومين في موسم 2000-1999 و2013-2012.

معلومة الجولة

استقبل تشيلسي خلال في آخر سبع مباريات من أصل تسع هدفين أو أكثر في رقم دفاعي سيئ لمدرب يُعرف عنه حبه للأساليب الدفاعية واتباع أسلوب "ركن الحافلة" أمام منافسيه.

تصريح الجولة

بعدما استطاع لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد قيادة فريقه لتصدر الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ توليه مهمة تدريب الفريق قام بالتصريح في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على سندرلاند قائلا:"أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على الفوز على أي فريق، لكننا نحتاج للحظ بجانبنا أيضا".

فريق الجولة

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: داريل يانمات- كايل والكر- فيرجيل فان ديك- دالي بليند

في الوسط: أليكسيس سانشيز - إيريك داير - جيمس ميلنر - خوان ماتا

في الهجوم: دانييل ستوريدج - روميلو لوكاكو