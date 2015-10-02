حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج السرطان اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات ماجي فرح

وجه طاقاتك بالدرجة الأولى باتجاه تطوير مواردك الداخلية، حتى تتجنب قدر الإمكان نوبات الغضب وتبادل الألفاظ العدوانية والبذيئة وأيضًا أي مواجهات قد تتطور إلى استخدام العنف البدني، لأن هذا السلوك لن يرجع عليك بأي منفعة. إذا تمكنت من تركيز هذه القوة والطاقة في تطوير مواردك الداخلية، فسوف تقوم بأكبر خطوة إلى الأمام في عملية تنمية شخصيتك واستيعابك للأمور.

على المستوى العاطفي : تأكد من أن عدم صبرك لا يؤذي الآخرين أو يحولهم إلى أعداء، واعتبر أن الأمر مرحلة تمر بها، ليس أكثر. أثناء ذلك، يجب أن يتحلى شريكك وأصدقاءك وعائلتك بالكثير من الصبر معك. ربما يصادفك في يوم من الأيام مثل هذا الموقف عند التعامل مع شخص سريع الغضب.

توقعات جاكلين عقيقي

ما زالت الأمور هادئة معك وتعمل على إنهاء كافة أعمالك المتراكمة بسرعة ومهارة، أما في فترة ما بعد الظهر تعود الأمور العائلية للضغط عليك ببعض المشاكل غير المتوقعة. في المساء الأمور العاطفية متوترة وقد تصيبك بالكآبة. تبدأ مرحلة جيدة تبشر بالخير والارتياح. حظك اليوم للعازبين

لا تسمح لسلبيات الماضي أن تؤثر على حاضرك. ربما يحالفك الحظ الليلة وتلتقي بالشخص الذي طالما انتظرته. الحياة تصبح أجمل عندما يكون هناك صديق مخلص أو حبيب وفي فلا تنغلق على نفسك وحاول أن تعثر على نصفك الآخر. حظك اليوم للمتزوجين



اليوم ستختبر تجربة رومانسية غير معتادة بالنسبة لك، وذلك لأنك غير معتاد على الحب ولا تشعر أنك تستحق الارتباط بامرأة تبادلك الحب والحنان. اذا كانت هناك مشكلات بينك وبين شريكتك مولودة برج الحمل، فعليك أن تحدد أولوياتك وأن تصارحها بأنك لا تظن ان هناك مستقبلا واعدا لعلاقتكما.



شبكةعيونالإخبارية

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