حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الأسد اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

يوم عملي فأنت تبدع في إدارتك وطريقة سيطرتك على الأمور وخاصة إذا كنت رئيسا أو مديرا. الأمور قد تأخذ منحنى آخر في فترة ما بعد الظهر وقد تشعر ببعض العصبية من كثرة الأحداث التي تواجهك والمشاكل التي يفترض عليك حلها.حظك اليوم للعازبين

لا تضع دقيقة واحدة في التفكير في الماضي واهتم بمستقبلك. أصعب المواقف تحل بقليل من الهدوء والحكمة فلا داع للعصبية. تأكد أن الحب موجود في الواقع وليس فقط في الروايات الخيالية وأنك يوما ما ستلتقي به وتجني من خلفه السعادة. حظك اليوم للمتزوجين

اليوم ستكون طرفا في حل العديد من النزاعات، وأصدقاؤك سيطلقون عليك "مبعوث السلام". اذا كانت حبيبتك من مواليد برج القوس، فعليك أن تدرك أن المستقبل يحمل لكما الكثير، لذا لا تدفعها بعيدا.

توقعات ماجي فرح

على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.



على المستوى العاطفي : يتضمن مستقبلك القريب بعض اللف والدوران، وحتى إذا تعرضت إلى بعض الخلافات مع الآخرين، سوف تتيح لك هذه الخلافات في نهاية الأمر الفرصة لفهم من يهتم بأمرك أكثر. استغل أي فرصة للحوار مع الآخرين، فهذه المناقشات تكون جيدة النتائج في معظم الأحيان.



شبكةعيونالإخبارية

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