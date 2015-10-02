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لو بتحب الترمس.. احذر طريقة إعداده الخاطئة تصيبك بالتسمم

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لو بتحب الترمس.. احذر طريقة إعداده الخاطئة تصيبك بالتسمم لو بتحب الترمس.. احذر طريقة إعداده الخاطئة تصيبك بالتسمم
يعد الترمس من أهم المسليات التى تتميز بطعمها المميز واللذيذ وفوائده الصحية الكبيرة، وتم اكتشافه فى ثم بدء انتشاره فى العديد من البلدان العربية كالمغرب.

يتميز الترمس بالعديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله، كتنظيم نسبة السكر فى الدم، والتخلص من الوزن الزائد، ويقى من الإصابة بمرض السرطان وخاصة الأمعاء، ويقوى أعصاب الجسم، هذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أنه بالرغم من فوائد الترمس الكثيرة إلا أنه فى حالة عدم إعداده بطريقة صحية قد يتسبب فى التعرض للتسمم الغذائى، وذلك نتيجة لتفاعل مادة "الكيلويدية".
>وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن أعراض التسمم الغذائى بسبب تناول الترمس الضار تبدأ بسرعة خفقان القلب، الشعور بالكسل والميل إلى القئ، الزغللة البصرية، ألم شديد فى البطن والمعدة، ارتفاع فى نسبة ضغط الدم.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد الترمس بطريقة صحية، وذلك عن طريق وضعه فى الماء لمدة 24 ساعة ثم غليه بالملح والماء على النار جيدا، ثم نقوم بالتخلص من هذه الماء ونوضع ماء جديد مع الملح وتركة لمدة 3 أيام، وفى حالة وجود مرار فى طعمة عليك تركه حتى يتخلص منها.

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مصر 365

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