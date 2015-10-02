علماء يطورون "حبة الذكور" للرجال لمنع الحمل

توصل علماء أمريكيون إلى اكتشاف جديد بين فئران التجارب يمكن أن يمهد الطريق لجيل جديد من حبوب منع الحمل غير الهرمونية للرجال، فقد كشفت النتائج التى توصل إليها العلماء فى دراسة جديدة، والتى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "ساينس" العلمية، عن إضافة جديدة إلى الجهود المبذولة لتطوير "حبة الذكور"، لتصبح أحد الأشكال الموثوقة، ولكن المؤقتة، لمنع الحمل لدى الرجال.

وقال الباحث الرئيسى فى الدراسة البروفيسور ماسايهتو أيكوا، إنه "من المهم أن نجد خيارًا لوسائل منع الحمل فعالة للرجال للسماح لمزيد من السيطرة على العقود الإنجابية الآجلة الخاصة بهم". مضيفًا أن نتائج هذه الدراسة قد تكون خطوة أساسية لإعطاء الرجال القدرة على التحكم فى تنظيم الأسرة.

وتستند النتائج على ذكور الفئران، ولا تنطبق نتائج الدراسات التى تتم على الحيوانات دائمًا إلى البشر، إلا أن الفريق البحثى كان قادرًا على جعل هذه الحيوانات- التى تعانى من العقم مؤقتًا- تتمكن عن طريق تنشيط بروتين معين متواجد أيضًا لدى البشر من تحديد النسل.

وأوضح أن البروتين يسمى "الكالسينيورين"، ويلعب دورًا مهمًا فى خصوبة الذكور، إلا أنه يتواجد بأشكال مختلفة. ولاحظ العلماء أن إبطال دور عدد من الجينات فى الحيوانات المنوية لفئران التجارب ساهم بشكل كبير فى تراجع الخصوبة ومن ثم إمكانية تحديد النسل.

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