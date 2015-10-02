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مضخات الإنسولين آمنة لمدة تصل إلى خمس سنوات

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مضخات الإنسولين آمنة لمدة تصل إلى خمس سنوات مضخات الإنسولين آمنة لمدة تصل إلى خمس سنوات
توصل فريق من العلماء الأمريكيين، فى دراسة جديدة، إلى أن مضخات الإنسولين آمنة الاستخدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، خاصة بين المرضى الذين يعانون من مرض السكر النوع الثانى، ويمكن أن تكون خيارا مفيدا لأولئك الذين فشلوا فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم عن طريق حقن الإنسولين.

وأوضح الباحثون أن مضخات الإنسولين تعد بمثابة الخيار الأفضل للاستراتيجيات العلاجية الجديدة خاصة فى حال فشل النظم العلاجية التقليدية بواسطة الحقن.

وأشار الباحثون إلى أن نحو 30% من مرضى السكر من النوع الثانى الذى يحتاجون إلى حقن الإنسولين يفشلون فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم عن طريق الحقن المتعددة يوميا، ففى مثل هذه الحالات تعد مضخة الإنسولين الخيار الأمثل.

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مصر 365