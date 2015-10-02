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شرطة التموين تضبط 30 ألف محبس بوتاجاز مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

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شرطة التموين تضبط 30 ألف محبس بوتاجاز مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة شرطة التموين تضبط 30 ألف محبس بوتاجاز مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة
تمكنت شرطة بوزارة الداخلية باشراف اللواء محمود العشيرى مدير مباحث التموين، من ضبط مخزن بمنطقة الأزبكية بالقاهرة بداخلة 30 ألف قطعة مُنِظمات بوتاجاز ومحابس وقطع غيار مجهولة المصدر، تم وضع علامات تجارية وماركت مقلدة عليها.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن هذه المحابس رديئة الاستعمال وقد تتسبب فى تسرب الغاز مما يؤدى إلى عواقب وخيمة، وتم تشميع المخزن وضبط صاحبه.
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مصر 365

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