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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2 أكتوبر 2015

.. الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج العذراء اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015
توقعات ماجي فرح
مع طاقتك وحماسك اللذين اكتشفتهما حديثًا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة لا تُنسى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك. إذا حدث ذلك، فسوف تواجه الكثير من المهام غير التامة التي قد تصبح التزامًا عليك.
على المستوى العاطفي : العالم الخارجي ينتظر اكتشافك له، فلديك طاقة تكفي لشخصين. ربما تكتشف مكانك أو مدينتك مرة أخرى، أو ربما تسافر مرة أخرى. مهما فعلت، فسوف تكتشف أن المتعة تتضاعف مع وجود الشريك أو الصديق الجيد.
توقعات جاكلين عقيقي
من المفضل أن تصبر على الضغوط التي رافقتك منذ أول الاسبوع. أنت شخص ناجح ومتفوق في كل ما تفعله. في فترة ما بعد الظهر قد تتعرض لمفاجأة في العمل تكسبك بعض النشاط والتفاؤل. في المساء قد تنتابك بعض العصبية من محيط عائلتك فمن الأفضل الخروج من البيت. حظك اليوم للعازبين
إذا كنت تشعر الليلة بالوحدة فيمكنك أن تتصل بأصدقائك وتدعوهم لزيارتك وقضاء سهرة لطيفة معك. لا بد أن تفكر جيدا قبل أن تورط نفسك في علاقة غير واضحة. حاول أن تتغلب على غضبك كي لا تخسر الكثير بسببه.حظك اليوم للمتزوجين

اليوم عليك أن تحصل على اجازة من العمل وأن تقضي أغلب ساعات النهار بصحبة أطفالك، فانشغالك في العمل جعلهم يشتاقون إليك كثيرا. اذا كانت حبيبتك من مواليد برج الميزان، فعليك ان تجهز لها مفاجأة رومانسية لتقضيا معا ليلة مميزة.
 

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