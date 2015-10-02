الإنتهاء من تجهيز 274 لجنة فرعية و173 مقرًا لانتخابات «النواب» في الأقصر

انتهت مديرية أمن الأقصر من تجهيز المراكز الانتخابية استعدادًا لاستقبال انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بالمحافظة يومي 18 و 19 من شهر أكتوبر الجاري.

> وبلغ عدد المقرات الانتخابية التي تم تجهيزها بالمحافظة 173 مقرًا انتخابيًا، و274 لجنة فرعية على مستوى دوائر المحافظة الخمس.

> من جهة أخرى شدد محمد بدر، محافظ الأقصر، على فرض غرامات على ملصقات المرشحين على المنشآت الحكومية والمدارس والمناطق الأثرية، وذلك مع بدء الحملات الانتخابية للمرشحين.

> كما وجه المحافظ رؤساء المدن إلى ضرورة تخصيص أماكن محددة لوضع اللافتات والملصقات حتى لاتشوه المنظر الحضاري للمحافظة السياحية.