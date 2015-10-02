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الإنتهاء من تجهيز 274 لجنة فرعية و173 مقرًا لانتخابات «النواب» في الأقصر

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الإنتهاء من تجهيز 274 لجنة فرعية و173 مقرًا لانتخابات «النواب» في الأقصر الإنتهاء من تجهيز 274 لجنة فرعية و173 مقرًا لانتخابات «النواب» في الأقصر

الانتخابات البرلمانية

انتهت مديرية أمن الأقصر من تجهيز المراكز الانتخابية استعدادًا لاستقبال انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بالمحافظة يومي 18 و 19 من شهر أكتوبر الجاري.
> وبلغ عدد المقرات الانتخابية التي تم تجهيزها بالمحافظة 173 مقرًا انتخابيًا، و274 لجنة فرعية على مستوى دوائر المحافظة الخمس.
> من جهة أخرى شدد محمد بدر، محافظ الأقصر، على فرض غرامات على ملصقات المرشحين على المنشآت الحكومية والمدارس والمناطق الأثرية، وذلك مع بدء الحملات الانتخابية للمرشحين.
> كما وجه المحافظ رؤساء المدن إلى ضرورة تخصيص أماكن محددة لوضع اللافتات والملصقات حتى لاتشوه المنظر الحضاري للمحافظة السياحية.

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