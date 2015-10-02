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غدًا.. محاكمة أنس البلتاجي بقضية «حيازة سلاح»

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غدًا.. محاكمة أنس البلتاجي بقضية «حيازة سلاح» غدًا.. محاكمة أنس البلتاجي بقضية «حيازة سلاح»

أنس البلتاجي

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم أنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، على خلفية اتهامهم بقضية حيازة سلاح ناري.

يذكر أن النيابة كانت قد وجهت للمتهمين تهم حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وضمت قائمة المتهمين كلاً من إبراهيم أحمد عبد الحميد عبد المعطي طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى طالب بكلية تربية نوعية عين شمس، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم طالب بكلية الهندسة .

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