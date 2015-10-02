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رئيس جامعة الأزهر يهنئ القوات المسلحة بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة

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رئيس جامعة الأزهر يهنئ القوات المسلحة بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة رئيس جامعة الأزهر يهنئ القوات المسلحة بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة

الدكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر

وجه الدكتورعبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر، اليوم، رسالة تهنئة إلى القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكري نصر أكتوبر المجيد.

وقال عزب في نص الرسالة: “تهنئة من قلب ينبض بالحب والوفاء لمصر ، تهنئة لقوات أعادت تسطير تاريخ ، تهنئة للقوات المسلحة التي البطولات الواحدة تلو الأخرى، والتي سجلها التاريخ على مر العصور والأيام، تهنئة لأبطال حرب اكتوبر الذين سطروا العزة والكرامة في كل وقت وحين؛ هذه التهنئة هي تهنئة حقيقية ليست من جامعة الأزهر فقط لكنها تهنئة من كل قلب ينبض بحب وطنه ويشعر بالعزة والافتخار بمجد بلاده وبعزة وطنه وبالتاريخ الوطني الذي سطرته القوات المسلحة والذي شهد به التاريخ وتراب مصر العزيزة وخاصة رمال سيناء التي ارتوت بدماء أبناء القوات المسلحة العظيمة”.

وتابعت الرسالة ” هذه التهنئة هي تهنئة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر العظيمة؛ وهي ليست تهنئة فقط ولكنها تهنئة تحمل في طياتها التحية لكل بطل من أبناء القوات المسلحة ضباطاً وجنوداً الذين حموا مصر بأرواحهم ومازالوا يقدمون الفداء عن الشعب المصري من أجل الحفاظ على العزة والكرامة والسيادة على كل شبر من أرض الوطن؛ تحية لشهدائنا الأبرار من جيش أو شرطة تحية لكل مصري يقدم التحية لقواتنا المسلحة ولجنود مصر البواسل في هذه المناسبة الطيبة؛ ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالدعاء للمولي تبارك وتعالي أن يحفظ مصر من كل سوء وأن يحفظ قواتنا المسلحة لتظل دائماً قوية عزيزة اسطر الامجاد وتحافظ على مكاسب وعزة العباد”.

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