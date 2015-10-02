شعبة الصرافة: سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء إلى 8.7 جنيه

أكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق العملات يمر بحالة من الهدوء الشديد منذ إجازات عيد الأضحى وعلى مدار الأسبوع الجارى.

ولفت الأبيض إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية "السوداء" مستقرة منذ الأسبوع الماضى عند 8 جنيهات وقرشين للبيع، و8.7 جنيه للشراء.

وأضاف الأبيض فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حركة السوق المحلى هى المسيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فكلما ارتفعت معدلات الاقبال على الشراء كان له أثر فى زيادة السعر، وعن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزى طالب الأبيض بترك السوق يعمل على حريته فى إطار العرض والطلب على العملات .

كما أضاف أن عدم تدخل المركزى سيساهم فى دعم سوق العملات سواء بالارتفاع فى سعر الصرف أو انخفاضه وفقا للمتعاملين على الدولار، وحتى لا يتوجه الكثير بتخزين العملات الأجنبية نتيجة أى قرارات يتم الإعلان عنها.