رئيس وزراء المجر يتهم أمريكا والدول العربية الغنية بالتقصير لعدم استضافة لاجئين

تحدث اليوم رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان بلهجة شديدة لإذاعة راديو كوسوث المجرية، بشأن أزمة المهاجرين واللجوء التى تعانى منها بلاده فى الآونة الأخيرة، حيث اتهم الولايات المتحدة والدول العربية بالتقصير فى هذا الشأن، قائلاً " إنه ليس من العدل أن يكون هناك الكثير من الدول الغنية حول العالم، ولكنها لا تستقبل المهاجرين واللاجئين الهاربين من بلدانهم، وترك هذا العبء الكبير على الدول الاوروبية فحسب، حيث أن بلدان الإتحاد الأوروبى بها دول صغيرة، واستقبال اللاجئين فيها يمثل مشكلات وعبء حقيقى عليها".

ووفقاً لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، رئيس وزراء المجر يرى أمريكا دولة غير عادلة ولا تريد مساندة الدول الأخرى، من خلال ترحيبها بأعداد كبيرة من اللاجئين، وأوضح فيكتور" إنه ظلم بين إستضافة الولايات المتحدة الأمريكية لـ 10 الأف لاجئ فقط، بينما هى تستطيع استقبال أضعاف هذا العدد، كما أن إسرائيل لا ترحب باللاجئين، وأستراليا كذلك، وحتى الدول العربية الغنية لا تريد مساعدة اشقائها العرب، الذين يمرون بأزمة مثل التى يمر بها السوريون والعراقيون، والجميع يعتمد على أوروبا فى حل الازمة .

وأكد فيكتور أوربان خلال حديثة إلى راديو كوسوث، " إننا لا نعتقد إنه يمكن التغلب على ازمة اللاجئين المتدفقين بغزارة على الإتحاد الاوروبى بدون مساندة أمريكا والصين وروسيا والدول العربية الثرية، واى حل سيتم إقتراحه سيكون مصيره الفشل".

وفى نهاية حديثه، قال اوربان إن بلاده إستضافت منذ بداية العام الجارى نحو 300 ألف لاجئ سورى و عراقى، ودعا انه لابد أن يكون هناك نظام كوتة عالمية، وتوزيع عادل على بلدان العالم.