حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الميزان اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

الأمور العملية و الأخبار الجيدة التي ترافقك منذ الصباح تجعلك سعيدا و نشيطا لإنهاء أعمالك بكل براعة. في فترة ما بعد الظهر قد يخف نشاطك وتشعر بالنعاس فحاول كبت رغبتك في الذهاب إلى السرير. قد لا يحمل المساء تحسناً للعلاقة مع من تحب فوجهات النظر مختلفة جداً. حظك اليوم للعازبين

لا تتطرق إلى المناقشات الحادة خاصة إذا كنت لا تجيد النقاش. هل اخترت فعلا أن تعيش أعزب حتى نهاية العمر؟ يمكنك أن تعيد النظر في هذا القرار فربما تندم بعد تقدم السن وعندها ستجد نفسك فريسة سهلة للاكتئاب الناتج عن الوحدة والعزلة. حظك اليوم للمتزوجين

لا تستنتج في علاقتك العاطفية وتتخذ قرارا مصيريا ناتجا عن هذا الاستنتاج، انت تفسد علاقتك بنفسك فتوقف عن فعل هذا إذا كان هذا الحب مهما بالنسبة لك حقا. علاقتك العاطفية مع مولود برج الأسد متوترة للغاية، خفف من المشاحنات فالحياة صعبة ولا داع لمضاعفة حجم المعاناة فيها.

توقعات ماجي فرح

اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.



على المستوى العاطفي : أصبح التعامل مع الآخرين في الآونة الأخيرة صعب للغاية. فأنت تشعر باستمرار بعدم فهم الآخرين لك، حتى أن أصغر الأمور قد تتسبب في الكثير من الجدل. قد تواجه شكل من أشكال الرفض اليوم وهذا سيجعلك تتراجع بعض الشيء. سوف ترى إنه من المفيد أحيانًا الصبر على المشكلات لأنها في بعض الأحيان قد تحل نفسها بنفسها.



شبكةعيونالإخبارية

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