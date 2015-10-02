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صلاة الغائب بمساجد قنا على شهداء حادث تدافع حجاج "منى" ورافعة الحرم

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صلاة الغائب بمساجد قنا على شهداء حادث تدافع حجاج "منى" ورافعة الحرم صلاة الغائب بمساجد قنا على شهداء حادث تدافع حجاج "منى" ورافعة الحرم
أقامت مساجد قنا اليوم بمختلف مراكز المحافظة صلاة الغائب على شهداء حادث تدافع الحجاج بمنى ورافعة الحرم المكي.

كان الآلاف من المصلين بمساجد قنا قد قاموا بأداء صلاة الغائب علي شهداء رافعه الحرم المكي وحادث تدافع مني، ودعا الائمة للشهداء ان يتغمدهم الله عز وجل برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

يذكر أن الحادثتين راح ضحيتهما المئات من الحجاج من جنسيات مختلفة، كما أعلنت بعثة الحج أن عدد الشهداء من المصريين في حادث " منى " الأخير راح ضحيته 124 حاجًا، بينما لم يتم العثور حتى الآن على 92 من الحجاج المصريين الذين اعتبروا ضمن المفقودين.

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مصر 365