إعادة فتح طريق نوبيع طابا بعد إغلاقه بسبب السيول

صرح اللواء عصام خضر مدير عام مركز عمليات محافظة جنوب سيناء وادارة الازمات والطوارئ أن طريق نوبيع طابا أعيد فتحه بعد سبع ساعات من إغلاقه، بسبب الأمطار والسيول صباح اليوم الجمعة، واستمرار غلق طريق وادى وتير الذى تمر به الشاحنات والذى تعرض للدمير بسبب السيول بطول 30 كيلو مترا، وفتح الطريق مرة أخرى أمام الحجاج المغادرين إلى مختلف محافظاتهم بعد رحلتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وقد تعرضت مدينة نويبع صباح اليوم الجمعة إلى سيول عارمة قادمة من منطقة وادى وتير التابعة للمدينة وبلغت سرعتها 80 كيلومتر في الساعة بارتفاع نصف متر وتصطحب معها كميات كبيرة من الرمال والحجارة التي تؤثر علي حالة الطرق لكن دون وقوع أية خسائر، وهو ما ترتب عليه قرار غلق الطريق الدولي المؤدى الي الميناء البحرى وغلق الطريق المؤدى الي طابا تحسباً لتعرض المارين بسيارتهم الي أية حوادث خصوصاً مع بدء توافد حجاج البر علي الميناء.

وتعرضت منطقة وادى السعال الي أمطار خفيفة لكنها لم تصل الي حد السيول ومازل طريق وادى السعال سانت كاترين ووادى السعال دهب مفتوحاً أمام المارين بسياراتهم.

واعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ الي الدرجة القصوى مع تجهيز المعدات الثقيلة لرفع الرمال والحجارة من علي الطرق فور توقف الامطار والسيول استعداداً لإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الحجاج المغادرين الي مختلف محافظاتهم بعد رحلتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.