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أوقاف المنيا تنظم قافلة دعوية وتفتيشية لمتابعة التزام الخطباء بالمساجد

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أوقاف المنيا تنظم قافلة دعوية وتفتيشية لمتابعة التزام الخطباء بالمساجد أوقاف المنيا تنظم قافلة دعوية وتفتيشية لمتابعة التزام الخطباء بالمساجد
تنظم، اليوم الجمعة، مديرية أوقاف المنيا، قافلة دعوية وتفتيشية بمدينة المنيا لمتابعة مدى التزام أئمة وخطباء الأوقاف لنص خطبة الجمعة وأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء الحرم المكى.

وتضم القافلة كلا من وكيل الوزارة الشيخ محمد محمود أبو حطب والشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة، وصلاح صالح أحمد مدير عام المساجد الأهلية، والشيخ محمود محمد توفيق مدير المساجد الأهلية، والشيخ سيد محمد محمود رئيس قسم المساجد الحكومية، وأحمد عزمى مسئول العلاقات العامة، والشيخ محمد عبد الوهاب مدير المتابعة بالمديرية.

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