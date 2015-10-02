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رئيس مجلس الوزراء يهنئ محافظ وأهالى الوادى الجديد بالعيد القومى

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رئيس مجلس الوزراء يهنئ محافظ وأهالى الوادى الجديد بالعيد القومى رئيس مجلس الوزراء يهنئ محافظ وأهالى الوادى الجديد بالعيد القومى
أرسل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ولأهالى المحافظة بالعيد القومى للمحافظة، والذى يوافق يوم 3 اكتوبر إحياء لذكرى وصول أول قافلة من مهندسى القوات المسلحة عام 1959م للبدء فى انشاء المحافظة.

وقال نص الرسالة، يطيب لى أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة الوادى الجديد بأخلص الأمانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة وإنى إذ أنتهز هذه المناسبة وأرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية".

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