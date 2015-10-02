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استمرار احتجاج عمال مصر إيران بالسويس لوقف العمل وتأخر رواتبهم

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استمرار احتجاج عمال مصر إيران بالسويس لوقف العمل وتأخر رواتبهم استمرار احتجاج عمال مصر إيران بالسويس لوقف العمل وتأخر رواتبهم
شهد محيط ديوان عام محافظة السويس ظهر اليوم احتجاجا وتجمعا لمئات من عمال شركة ايران للغزل والنسيج فى السويس بسبب تأخر صرف راتب شهر سبتمبر.

ويأتى هذا الاحتجاج مع استمرار إغلاق الشركة للشهر الرابع، فى الوقت الذي يتجاهل فيه المحافظ والجهاز التنفيذي التدخل لحل الأزمة والاكتفاء بتصدير عبارة " نتواصل مع وزير الاستثمار ".

وكان العمال قد بدأوا فى التوافد على منطقة الخدمات بعد التاسعة من مساء أمس الخميس، وتجمعوا امام الديوان العام للمحافظة، للمطالبة بتدخل المسؤولين ومديرية الادارت التنفيذية ومحافظ الاقليم لحل ازمتهم، احتجاجا على تجاهلهم لما آلت إليه اوضاع اكثر من 2300 عامل بالشركة.

واشار العمال الى ان انه بالرغم من تفاقم الوضع منذ 4 شهور، إلا أن محافظ الاقليم، لم يتطرق الى أمر الشركة فى المجلس التنفيذي الذي عقد بالامس، بالرغم من تنظيم العاملين وقفات احتجاجية متتاليه، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، خاصة وأن من بينها مرتب شهر سبتمبر، بالاضافة الى تأخر حافز 6 شهور متتاليه، فضلا عن تأخر الحافز السنوي.

وشدد حمدي حجازي عضو اللجنة النقابية الى ضرورة مشاركة الجهات التنفيذية وتحرك المحافظ لدي مجلس الوزراء، ولدي الوزارء المعنيين بالامر، والخروج بحلول لازمة الشركة، بعدما تفاقم الوضع وتحول نحو 2300 عامل وموظف بها إلى طابور العاطلين بفعل فاعل، سواء بسبب فشل الادارة مما عرض الشركة إلى خسائر متتالية، أو من المحافظ والمسؤولين الذين يتجاهلون الامر برمته، ولم يتدخلوا من قريب أو من بعيد.

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مصر 365

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