استعدادات أمنية مكثفة فى السويس لتأمين مباراة الأهلى وأورلاندو

كثفت عناصر الشرطة فى التواجد الأمنى بالقرب من استاد السويس الرياضى وبمنطقة السخنة، اليوم الجمعة، فى إطار الاستعدادات الامنية لمباراة الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى التى ستقام بعد غد الأحد باستاد السويس الرياضى، فى إياب الدور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية.

وقال مصدر أمنى، إن المحافظة تشهد إجراءات تأمين صارمة بالتنسيق مع الأن المركزى، والأمن الوطنى، فضلا عن مشاركة عناصر الجيش الثالث فى أعمال التأمين.

> وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أن منطقة إقامة الفريقين سواء داخل المحافظة تشهد انتشار عناصر الشرطة، فضلاً عن انتشار مكثف ووضع قوة لتامين الاستاد من الداخل، وقوة اخرى من الخارج لمنع تسلل اى عناصر مخربه.