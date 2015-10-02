حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العقرب اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات ماجي فرح

مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا. بما أنك تشعر بحالتك الجيدة، فإنك مهتم بصحة الآخرين، ولكن لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية.

على المستوى العاطفي : استغل الأيام القادمة في إعادة التواصل في دائرة الأصدقاء، فالجهود التي تقوم بها لإحياء الروابط الأسرية سوف تقابل بالسرور. فإذا كان تاريخ العائلة تشوبه بعض العداوات القديمة، حان الوقت لكي تدعها جانبًا، وسواءً كنت الوسيط بين الخصمين أو متخذ الخطوة الأولى للتصالح مع الآخر، لقد حان وقت نسيان الماضي.

توقعات جاكلين عقيقي

قد تكون تحركاتك كثيرة منذ الصباح فأنت نشيط وتريد فعل الكثير لأنك تشعر بأنه يوم جيد للمبادرات والقرارات وبالأخص في فترتي الصباح والظهيرة. أما في فترة ما بعد الظهر فعليك الاهتمام بأعمالك أكثر لأن الفرص قليلة وقد تطرق بابك وتغير مشاريعك. حظك اليوم للعازبين

ابحث عن الأشياء التي تسبب لك الشعور بالسعادة ولا تتردد في أن تسعى لتحقيقها. قد تصل فاتورة التليفون عما قريب وأنت الوحيد المسئول عنها لأنك دائما تفضل الحديث مع أصدقائك في الهاتف بسبب وبدون سبب.حظك اليوم للمتزوجين

النجوم تؤثر علي علاقتك العاطفية، لتجعلها طويلة المدى مثلما تتمنى، أما لو كنت في علاقة مستمرة منذ فترة طويلة، فربما تقابلك بعض المشاكل. كنت اكثر استجابة في علاقتك العاطفية، فالحبيب يقدم لك عروضا عاطفية لا ترفض ففكر مليا قبل الرد عليه.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads