حظك اليوم برج القوس الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج القوس اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

تمر باكتئاب في فترة الصباح لسماع خبر سيئ يخص أمورك العاطفية أو العائلية مما يجعل تفكيرك بالعمل محدودا مما يراكم أعمالك أكثر. في فترة ما بعد الظهر تتحسن الأمور ومزاجك أيضا. لا تسرف في تناول الأطعمة والوجبات السريعة.حظك اليوم للعازبين

ربما تشعر اليوم أنك مفعم بالطاقة فلماذا لا تستغل هذا الشعور في إنجاز العديد من المهام المطلوبة منك. افتح عينيك على الحياة وعبر عن رأيك بمنتهى الحرية. لا تفكر في أي شيء قد يسبب لك القلق والعناء.حظك اليوم للمتزوجين

حالة من الحيرة تنتابك من وقت لآخر، لشعورك أن الحبيب لا يبادلك ذات مقدار الحب، مما يجعلك تشعر بتوتر في هذه العلاقة. تعيش حالة من الحب الصاخب مع حبيبك من برج الثور، لتشعر برغبة في الهروب من كافة الضغوط الحياة لتعيش بقرب الحبيب، تستمتعا سويا بأجواء من الرومانسية مثلما تحلمان دوما.

توقعات ماجي فرح

صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.



على المستوى العاطفي : بعض العلاقات بينك وبين أصدقائك أصبحت أكثر توترًا. لديك القدرة على التوفيق بين العناصر المتطرفة، ومن خلال ذلك، توسيع قدرات الآخرين بحيث يصبحوا أكثر تسامحًا وانفتاحًا. أيًا ما كان الذي سوف تفعله مع أصدقائك، سوف تنجح وتصبح محبوبًا، وسيؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تقوية ثقة الأشخاص فيما بينهم.



شبكةعيونالإخبارية

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