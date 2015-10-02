حظك اليوم برج الجدي الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجدي اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات ماجي فرح

أنت حازم وقادر أخيرًا على تنفيذ رغباتك التي احتفظت بها سرًا لمدة طويلة. سوف تنجح إذا استجمعت الشجاعة الكافية لتحويل أفكارك إلى أفعال، وعندئذ، يمكنك تشكيل حياتك بصورة أكثر إيجابية على المدى البعيد. سوف يدعمك الأشخاص الأقرب لك، ولكن لا تغفل عن أهدافك وتحلى بالمثابرة دائمًا.

على المستوى العاطفي : سواء كنت في علاقة أو وسط دائرة الأصدقاء، سوف تتلقى الكثير من الاهتمام اليوم، فأنت تشعر بدعم قوي وبالتالي بالأمان. استخدم هذا الشعور في التعامل مع ما كنت تحمله في صدرك منذ فترة. فقد يأتي ذلك بالتغيرات الإيجابية المستمرة لك ولمعارفك.

توقعات جاكلين عقيقي

ركز أكثر على ما تقوم به ولا داع لأعمالك المتهورة في صباح هذا اليوم. قد تضطر إلى مواجهة رئيسك في العمل للتناقش في بعض الأمور وستكون أنت المنتصر. مزاجك قد يتغير في فترة ما بعد الظهر وتصبح متوترا وذلك لأمر عائلي طارئ. حظك اليوم للعازبين

يمكنك الليلة أن تذهب إلى النادي لممارسة الرياضة إذا كان لديك وقت. إذا أردت أن تحتفظ بالحب لأطول درجة ممكنة فلا بد أن تتحلى بالإخلاص. جهز نفسك الليلة لعشاء شهي مع أصدقائك وأعد لهم الفيشار اللذيذ.حظك اليوم للمتزوجين



اعد مفاجأة لحبيبك اليوم لتمنحه الحب والعاطفة ، ولا مانع من الإعداد لأجواء عاطفية من شموع وزهور لمزيد من تعزيز الرومانسية بينكما. علاقتك مع مولود برج الجدي تسير جيدا، وكلما مر الوقت تشعر أنك حقا اخترت الحبيب الملائم لك، فلا تتردد في منحه السعادة.



شبكةعيونالإخبارية

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